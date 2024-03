Racconigi Cycling Team: doppio impegno agonistico nel weekend di Pasqua

Week end pasquale caratterizzato da un doppio impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team.

Domenica 31 marzo le atlete della formazione presieduta da Silvio Traversa pedaleranno nell’edizione 2024 di “Pasqualando”, competizione riservata alla categoria open organizzata dalla Ciclistica San Miniato - Santa Croce sull’Arno A.S.D. sulle strade di Ponte a Egola, piccola frazione di San Miniato (PI).

63,8 i chilometri totali di gara, spalmati lungo il tradizionale circuito di 2200 metri, completamente pianeggiante, da ripetere per 29 volte. Ritrovo, partenza, fissata alle ore 13:00 in punto, ed arrivo sono collocati in via del Cuoio, nella zona industriale di Ponte a Egola.

Lunedì 1° aprile le atlete dirette dall’esperto team manager Claudio Vassallo, saranno protagoniste della seconda edizione del “Trofeo Rosa Città di Cantù”, curata dalla regia organizzativa del Club Ciclistico Canturino 1902 A.S.D. sulle strade della città in provincia di Como.

77,150 i chilometri totali di gara, spalmati su due differenti circuiti cittadini da ripetere rispettivamente per quattro e per una volta. Il ritrovo è collocato in Piazza G. Marconi, mentre incolonnamento, partenza, prevista per le ore 14:00, ed arrivo sono fissati in Corso Unità d’Italia.

In entrambe le competizioni la formazione cuneese schiererà ai nastri di partenza l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ad un soffio dal podio al recente “Trofeo Città di Nonantola”, la junior piacentina Arianna Giordani, dominatrice della passata edizione del “Trofeo Bussolati Asfalti” corsa a Bianconese di Fontevivo (PR), la junior emiliana di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri e le talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PASQUALANDO” A PONTE A EGOLA DI SAN MINIATO (PI):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

