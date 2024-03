Sul sentiero del Sarvanot lavori in corso in vista della riapertura

A Monterosso Grana, le ultime nevicate hanno causato la caduta di numerose piante sul sentiero del Sarvanot e non solo. Hanno preso il via i lavori per ripristinare i sentieri in generale, ma bisognerà aspettare la fine del mese di aprile per scoprire le novità e trovare le Land Art installate lungo uno dei percorsi più amati del Cuneese.