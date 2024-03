Il gruppo pallavolistico “Sensa Doit” ASL CN1 DISM psichiatria area nord al torneo di Rivalta

Prosegue l’attività agonistica del gruppo pallavolistico saluzzese “Sensa Doit” ASL CN1 DISM psichiatria area nord, collegato al Volley Saluzzo, che ha partecipato ad un nuovo concentramento regionale organizzato dall’ UISP Regionale - Sport per tutti, riservato a formazioni che fanno parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”.

Il torneo si è svolto nell’attrezzatissimo impianto sportivo di Rivalta (Torino), presenti le formazioni di Moncalieri e Chieri.

I “Sensa Doit” hanno schierato due squadre, consentendo all’organizzazione di dare vita ad un quadrangolare. La classifica finale ha visto vincitore il Moncalieri, seconda la formazione Saluzzo “B”, terzo il Chieri e quarta la formazione Saluzzo “A”.

E’ stata un’altra esperienza molto positiva - commentano le educatrici - che ha pienamente soddisfatto tutti i componenti del gruppo, apparsi molto determinati ed in costante crescita, fatto questo che fa ben sperare in vista del prossimo appuntamento agonistico di metà aprile, in occasione del prossimo torneo che si svolgerà a Moncalieri".