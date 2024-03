Questa sera (ore 21) ritorna “Time Out”; Ospiti i presidenti Fabrizio Costantino (Messina) e Filippo Vergnano (Chieri); Con Enrico Anghilante si farà il punto in casa Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del Gruppo editoriale More News. Titolo della 22^ e penultima puntata stagionale: “E’ già tempo di bilanci”, con l’obiettivo di fare il punto sui Campionati e sulle squadre maggiormente seguite dal nostro format.

Fari puntati soprattutto sulla Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, all’indomani dell’amara retrocessione in serie A2. Non a caso come ospite in studio ci sarà il dirigente delle “Gatte” Enrico Anghilante. Due, invece, i collegamenti in programma: il primo con il presidente dell’Akademia Sant’Anna Città di Messina Fabrizio Costantino e il secondo con il presidente della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, l’Avv. Filippo Vergnano.

Nel corso della puntata, infine, andranno in onda le interviste con protagonisti Mattia Moro (Uyba Busto Arsizio), Rebecca Piva (Uyba), Giorgia Zannoni (Uyba), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Francesco Cicchiello (Pinerolo), Carlotta Cambi (Pinerolo), Silvia Bussoli (Pinerolo), Alessandro Beltrami (Futura Busto Arsizio), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Maria Irene Ricci (Bartoccini-Fortinfissi Perugia).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.