FTX vende 7,5 miliardi di dollari di SOL mentre la prevendita di SLOTH supera 2,5 milioni di dollari

Stando a quanto riporta The Block, FTX sta cercando di vendere i diritti sui suoi SOL, che verranno sbloccati nel corso dei prossimi anni e fino al 2028, un tesoro dall’ammontare complessivo di $7,5 miliardi.

Questi token sono ancora in un periodo di vesting, per cui, per ora, non possono essere immessi sul mercato o ritirati. Il limite di acquisto minimo sarebbe pari a $100.000, quindi riservato alle aziende, alcune delle quali hanno già mostrato il loro interesse in merito.

Il successo della rete Solana, con tante meme coin che hanno fatto e stanno facendo parlare di sé, continua con il nuovo progetto Slothana, un token che vuole fare lo stesso di SLERF o Smog e che ha superato $2,5 milioni in prevendita.

FTX mette in vendita i suoi SOL

Al tempo, FTX è stato uno dei maggiori investitori di Solana, motivo per il quale dispone di una parte rilevante di token SOL, che però saranno disponibili sono in futuro, perché per loro è previsto un periodo di blocco o vesting, con tempi di sblocco lunghi.

Come è ben noto FTX è fallito e, all’interno proprio della procedura fallimentare, attraverso anche l’aiuto di Galaxy Digital, sta cercando di vendere i propri token, prevedendo un minimo di acquisto pari a $100.000.

Secondo The Block, il valore attuale di questi token è pari a $7,5 miliardi circa, per un totale di 41 milioni di token. Il primo pensiero va naturalmente al valore di SOL, che potrebbe subire grosse conseguenze con una vendita così massiccia.

Tuttavia è bene ricordare che, in primo luogo, l’impatto non sarà come si pensa, in quanto questi SOL verranno sbloccati solo nel corso del tempo: FTX sta infatti vendendo, in realtà, i diritti su questi token, che vedranno la luce in maniera progressiva ed entro il 2028.

Inoltre, il prezzo di vendita è più basso rispetto all’attuale di mercato: si aggira intorno ai $68, contro invece i $185 circa che il mercato attuale offre per ogni singolo $SOL, uno sconto più che ragionevole.

Sono molti i fondi interessati all’acquisto

Stando a Bloomberg, tra i fondi che vorrebbero acquistare da FTX questi SOL c’è Pantera, uno dei più importanti anche in ambito crypto, che quindi starebbe raccogliendo capitale a questo scopo, per un totale vicino ai 250 milioni di dollari.

Anche Galaxy Trading ha espresso il suo interesse, mentre Neptune Digital, secondo quanto riportato, avrebbe già acquistato i token al prezzo di $64 per SOL. Di conseguenza, la situazione, al momento, non dovrebbe destare preoccupazioni, quindi non andrà a influire sul successo della rete.

Bene, anche perché prosegue spedita la presale della nuova meme coin di Solana, Slothana, che ha raggiunto $2,5 milioni in poco tempo e vuole ripetere il successo di alcuni suoi predecessori, come Smog o SLERF.

Slothana (SLOTH): ecco la nuova meme coin di Solana che raggiunge $2,5 milioni in prevendita

Slothana è una nuova crypto presale, ispirata ai meme, che è andata subito virale su X, dato che molte persone credono che possa seguire le orme di SLERF, la meme coin rappresentata da un bradipo, che ha raggiunto un volume di scambi di 24 ore pari a 2 miliardi di dollari al suo apice, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Slothana, la meme coin del bradipo vestito con completo da ufficio, ha superato quota $2,5 milioni in prevendita, suggerendo appunto potenziali profitti per coloro che desiderano liberarsi dalla monotonia dell’ufficio.

Gli investitori possono partecipare alla presale inviando SOL all’indirizzo del token (EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA) e ricevendo così le coin direttamente nel proprio wallet, senza dover attendere il termine della prevendita. Una volta raccolti con successo, i token SLOTH saranno listati su exchange CEX.

In questo momento con 1 SOL si possono acquistare 10.000 SLOTH, per cui ci si aspetta che questa meme coin termini subito, considerando l’assenza di un limite massimo.

Visto quello che è accaduto con SLERF, ovvero il burning accidentale dei token, ci si può domandare se si corrano rischi anche con SLOTH: a rassicurare gli investitori c’è il fatto che, a quanto pare, Slothana è associata allo stesso team di SMOG, un’altra meme coin di Solana di successo.

Questo punta molto sul marketing, l’unico strumento davvero efficace per far conoscere a più utenti il progetto e alimentare l’adesione di SLOTH e il suo mantenimento nel tempo. Considerando che ultimamente tutte le meme coin costruite su Solana stanno riscuotendo grande successo, anche questa può esplodere con il listing.

Questa tipologia di crypto, ovvero le meme coin, è supportata da una comunità di holder che riescono a stabilizzarne, per quanto possibile, la domanda di mercato. Per questo motivo, eventuali aggiornamenti e implementazioni potrebbero alimentare un nuovo trend rialzista, premiando in particolare gli utenti che hanno creduto nell’iniziativa durante le fasi iniziali.

Anche per questo motivo, vale la pena tenere in considerazione Slothana prima che la prevendita si esaurisca.

