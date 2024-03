Cresce il comitato elettorale a sostegno di Marco Gallo

Da tutti gli angoli della provincia continuano gli ingressi di nuove energie nel Comitato elettorale di Marco Gallo. In un momento cruciale per il futuro del Piemonte, sempre più personalità locali si uniscono per sostenere la candidatura di Marco Gallo alle prossime elezioni regionali dell'8-9 giugno, a supporto del presidente Alberto Cirio.

È con grande piacere che annunciamo l'adesione al comitato di Elisabeth Margaria di Bagnolo Piemonte, Marco Dessì di Celle di Macra e Giovanni Fina, sindaco di Melle.

Elisabeth Margaria, giovane studentessa universitaria, dichiara: “Sono entusiasta di unirmi al Comitato elettorale di Marco Gallo perché credo fermamente nel suo impegno e nelle sue idee per il Piemonte. È fondamentale unire le forze per costruire un futuro migliore per la nostra regione, e sono pronta a dare il mio contributo per questo obiettivo.”

Marco Dessì, consigliere comunale di Celle di Macra, aggiunge: “Sono fiero di poter supportare Marco Gallo nelle prossime elezioni regionali. Le sue proposte concrete e il suo impegno per il territorio mi hanno convinto che sia la scelta giusta per assicurare al Piemonte un futuro prospero e inclusivo. Sono pronto a lavorare per portare avanti la sua visione, che al meglio rappresenta i cittadini della nostra provincia.”

Giovanni Fina, sindaco di Melle, si unisce al Comitato elettorale di Marco Gallo con convinzione e determinazione. Afferma: “È per me un passo naturale unirmi al Comitato di Marco Gallo, poiché condivido pienamente la sua visione e il suo impegno per il bene della nostra regione. Conosco appieno i problemi che affliggono i territori montani e credo fermamente che Marco sia la persona migliore per rappresentare efficacemente tali aree in Consiglio Regionale. Sono convinto che, insieme, possiamo davvero fare la differenza e lavorare per il progresso e lo sviluppo del Piemonte.”

Elisabeth, Marco e Giovanni si uniscono a un gruppo già forte e variegato di sostenitori, composto da figure provenienti da diverse aree della provincia, dimostrando l'unità e la determinazione nel sostenere il programma e le idee di Marco Gallo per il futuro del Piemonte.

Il Comitato elettorale di Marco Gallo accoglie con entusiasmo l'ingresso di Elisabeth, Marco e Giovanni, impegnandosi a collaborare attivamente con loro per promuovere le proposte e le iniziative che mirano a un miglioramento tangibile della vita dei cittadini piemontesi. Insieme, continueremo a lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra regione, contribuendo al dibattito civico e al progresso della nostra comunità.