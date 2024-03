Volley A2/F: il Puma chiude col botto! La Lpm Bam Mondovì sbanca Messina per 0-3

Un peccato che sia già finita! La Lpm Bam Mondovì ha chiuso la propria stagione con una vittoria per 3-0 in casa dell'Akademia Sant'Anna Città di Messina. Un successo che segue quello ottenuto sei giorni fa con la capolista Perugia. Le pumine di coach Basso sono giunte in questo finale di stagione in uno stato di forma eccellente, dimostrando di non essere seconde a nessuno.

Un epilogo che ovviamente ha acuito il rammarico per la prima parte di stagione, quando la Lpm ha perso per strada tanti, troppi punti. Tornando al match, le due squadre si sono affrontate a viso aperto e i primi due set sono stati molto combattuti. Le pumine sono apparse più reattive e determinate, mentre il Messina probabilmente ha preferito mettere da parte qualche energia in più in vista dei Play-off. Pumine attente e concentrate, dunque, con una Kristin Lux (16) in gran giornata. Clara Decortes ha chiuso con 15 punti. Nel Messina top-score Melissa Martinelli (11).

PRIMO SET: muro vincente di Rossetto e Messina avanti 2-1. Ace di Lux e situazione ribaltata, 3-4. Le pumine si difendono a denti stretti e conquistano un break, 7-9. L'ace di Valeria Battista rimette in equilibrio il punteggio. Le due squadre continuano a lottare punto a punto, 12-12. Nuovo break per le pumine, 13-15. Come visto in precedenza, la reazione dell'Akademia è rapida, 15-15. L'ace di Clara Decortes vale il 15-17 e coach Bonafede chiama il suo primo time-out dell'incontro. Diagonale chirurgica di Kristin Lux e Puma a +3. Coach Bonafede spedisce nella mischia Jessica Joly. Nuovo time-out chiesto dalla panchina siciliana sul 17-21. Al rientro in campo arriva il Break del Messina, che sfrutta il muro e rimette in equilibrio il punteggio. Sul 21-21 coach Basso chiama il time-out. Le pumine rialzano la testa e dopo l'ace di Allasia si portano sul 21-23. Joly la imita ed è nuovamente parità. La Lpm si guadagna un set-ball, che Kristin Lux trasforma con un bellissimo ace, 23-25.

SECONDO SET: il set riprende con un errore per parte al servizio. Mani-out di Clara Decortes e pumine sul 2-3. Pallonetto felpato di Laura Grigolo e Puma ancora con un punto di vantaggio, 7-8. Break del Messina, che sfrutta a dovere il servizio di Rossetto e va a condurre 11-8. Pronta risposta della Lpm, che si riporta a ridosso delle avversarie, 13-12. Le ragazze di coach Basso lottano con grinta e determinazione e ritrovano la parità sul 15-15. Ancora un punto portato a casa da Clara Decortes e coach Bonafede ferma il gioco e chiama il time-out. Ace di Greta Catania e padrone di casa avanti di un punto. Sul 20-18 coach Basso chiama il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che si torna in parità. Si continua a lottare punto a punto, 22-22. Nuova richiesta di time-out dalla panchina monregalese sul 23-22. Messina si guadagna un set-ball sul 24-23. La situazione si ribalta e sul 24-25 coach Bonafede chiama il time-out. Il muro di Kristin Lux chiude il secondo set sul 24-26.

TERZO SET: pumine sull'1-3. Le padrone di casa rispondono, 5-4. Ace di Clara Decortes e vantaggio Puma. La Lpm spinge sull'acceleratore e tenta una mini fuga sul 10-15. Pumine scatenate, che aumentano il vantaggio sull'11-18. Melissa Martinelli accorcia le distanze, 13-18. Ancora un ace per Clara Decortes, 13-20. Le siciliane tentano il tutto per tutto e si avvicinano al Puma, 21-24. Alla fine, però, arriva la zampata vincente di Alice Farina, che fissa il punteggio sul 21-25.