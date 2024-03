Mondovì, una ventata di allegria alla casa di riposo di San Michele

In una giornata grigia e piovosa, alla casa di riposo di San Michele è spuntato un raggio di sole. Nella sala tutto era pronto. Noi volontarie abbiamo allestito un angolo con i temi e i colori della Pasqua, i nonni erano in attesa e finalmente le vocine allegre dei bambini della Scuola dell'infanzia di San Michele sono arrivate dalla via. Canti, auguri, piccole uova di carta colorata consegnate in dono ai nonni, una gustosa merenda preparata per grandi e piccini e per finire cioccolatini e disegni creati dagli anziani proprio per i bimbi. È scivolata via così, una mattina serena e gioiosa, in un momento atteso di incontro, condivisione, affetto.

Grazie ai bimbi e alle maestre, grazie a Germano e Marina dell'Amministrazione comunale. Grazie alla cucina per la crostata e cioccolata, alla direttrice della casa di riposo, a Pasquale l'animatore e a noi volontarie che mettiamo tutto il nostro cuore in ciò che facciamo.