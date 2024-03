Saluzzo, addio al giornalista sportivo Enzo D’Orsi

Lo ricorda il mondo del giornalismo italiano.

E’ morto ieri, vigilia di Pasqua, all’ospedale di Saluzzo, il giornalista sportivo Enzo d’Orsi. La sua carriera è stata a lungo legata al Corriere dello Sport-Stadio, di cui fu responsabile della redazione torinese di piazza Solferino, da dove seguì in particolare le vicende della Juventus.

Fu inviato di quattro Mondiali e cinque Europei, collaboratore di giornali come ‘l’Equipe’ e ‘France Football, giornalista free lance di Leggo, autore di libri sulla “vecchia signora”. Aveva 71 anni.

Su suggerimento del presidente della Sampdoria Paolo Mantovani e dalla sua intuizione, nacque nel 1988 la Supercoppa italiana. Originario di Perugia, da anni viveva sulla collina di Saluzzo, città che considerava bellissima e nel cui ospedale lavorava la moglie medico Maria Paola.

Con lei lascia i tre figli: Jacopo, giornalista de La Stampa, Ludovico e Niccolò.

Fu tra gli ideatori, nel 2004, del premio giornalistico ‘Piero Dardanello’, rivolto alle penne "under 40" un riconoscimento oggi considerato tra i più importanti in Italia: "Con Enzo d’Orsi - commenta il coordinatore della giuria del premio Michele Pianetta - viene a mancare colui che, più di tutti, aveva compreso l’importanza di ‘ancorare’ il premio ai giovani talenti. Quante volte, in questi anni, è stato Enzo a guidarci nelle scelte, mai di rimessa e, anzi, con la capacità unica di guardare oltre. Lascia un grande vuoto”.