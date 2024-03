Il Birùn sulla «Via Francigena»

La peveragnese « Compagnia del Birùn » ha vissuto, il 24 marzo, bella domenica di « gita a Torino », nonostante le incogniti di giornata di scioperi ferroviari (si era scelta trasferta in treno e spostamenti cittadini a piedi) e grande evento sportivo-podistico mattutino nel capoluogo regionale. Tra interesse e divertimento del nutrito gruppo di partecipanti, vi è stata la prevista visita guidata all’ Archivio Tipografico di Torino di via Brindisi e al « Museo delle illusioni », «Palazzo Barolo “Appartamenti Storici”», adeguato (in tema) debutto del programma annuale, «Rassegna Assaggi 2024», «Lib(e)ri».

Ora l'Associazione invia il programma dell'escursione organizzata in collaborazione con il C.A.I. di Peveragno per il prossimo ottobre sulla Via Francigena . Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro l'8 maggio (fino ad esaurimento posti disponibili), con acconto di 50 euro.

La partenza è fissata a giovedì 3 ottobre, in pullman, da Peveragno, nella mattinata per Viterbo (arrivo previsto nel tardo pomeriggio in hotel per sistemazione, cena e pernottamento), che era stata la meta toccata al termine della scorsa edizione, ormai in Lazio. Venerdì 4 la prima tappa sarà sin a Casaletto, passando per San Martino al Cimino. Il giorno dopo si arriverà nella deliziosa Sutri, cittadella medioevale fortificata sorta su uno sperone di tufo, costruita su importante centro romano, Sutrium, abitato sin dall’età del bronzo, stato anche etrusco (la visita non trascurerà Duomo di origine romanica e mitreo rupestre trasformato in chiesa, Madonna del Parto). L’ultimo giorno, il 6, prima del ritorno (pomeridiano) sarà dedicato alla visita (guidata) dell fantastica Civita di Bagnoregio. Il costo previsto si aggira sui 270 euro a persona (salvo intervengano rincari legati al prezzo del carburante). Sono esclusi pranzi e visite guidate.