L’abolizione del tetto di spesa sul personale potrebbe diventare realtà secondo il Ministro Schillaci

Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, esprime grande preoccupazione per l’annuncio del Ministro Schillaci che indica nella fine dell’anno l’ipotetica data per il superamento del tetto di spesa per le assunzioni in sanità. Se tale intendimento non verrà messo in atto in tempo molto più brevi, saranno a rischio per quest’anno molte delle assunzioni assicurate anche dalla nostra Regione. Alla Città della Salute di Torino, ad esempio, potranno ragionevolmente essere fatte soltanto 200 delle 400 assunzioni programmate nel corso del 2024.

Il segretario regionale Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, aggiunge: “Se il tetto di spesa di Città della Salute non verrà aumentato, vedremo soltanto la metà delle 400 assunzioni programmate nel corso del 2024. Se, infatti, il ministro Schillaci, che da diversi mesi dice che vuole far togliere il tetto di spesa, lo farà soltanto nella legge finanziaria di fine anno, la Città della Salute passerà ancora un altro anno ad affrontare una carenza di personale cronica e grave. Insomma, avremo un gap di almeno 200 assunzioni di infermieri se l'attuale Governo regionale non interverrà con un atto formale e concreto, prima della fine del suo mandato, per spingere il Governo ad accorciare i tempi di un intervento sul tetto di spesa. Ricordiamo che si tratta di un intervento dovuto per il lavoro iniziato, grazie all'istituzione dell'osservatorio con i rappresentanti dei lavoratori del comparto sanità, per l'azienda sanitaria che rimane il fiore all'occhiello della sanità Piemontese, nazionale ed europea. La Regione deve agire anche a tutela dei cittadini che usufruiscono del servizio sanitario pubblico. Come sindacato chiediamo dunque che la Regione metta in atto tutti gli strumenti in suo potere affinché vengano garantite tutte le assunzioni programmate per la Città della Salute per l’anno 2024, e auspichiamo che il Governo con il Ministro Schillaci accorci in modo netto i tempi per la cancellazione del tetto di spesa per le assunzioni”.