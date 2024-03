Torino e la tradizione pluricentenaria del cioccolato: ecco come tutto è cominciato

Chiunque visiti Torino non può non notare le numerose cioccolaterie disseminate per la città e il profumo intenso che si sprigiona passandovi accanto.

Tutti noi abbiamo gustato, anche più di una volta, le tante specialità di cui il cioccolato è l'ingrediente principe, fuso e poi solidificato per mescolarsi ad altri ingredienti o semplicemente per "abbracciare" un ripieno di volta in volta diverso.

Cri-cri, gianduiotti, cremini, cuneesi...la cioccolata calda, tipica bevanda dei mesi freddi...e poi la Gianduia, la crema di cacao unito alle nocciole tipiche piemontesi, le Tonde Gentili delle Langhe. Ancora, le piccole praline ripiene degli ingredienti più disparati, a creare un meraviglioso ossimoro di sapori. Il Bicerin, la bevanda fatta di cioccolato fondente, caffè e crema di latte che, nel tempo, ha conquistato anche i palati più illustri.

Tanto è grande l'amore di Torino per il cioccolato, che questa gli ha dedicato perfino uno dei più grandi eventi che, ogni anno, per diversi giorni, accoglie stand provenienti da tutte le parti d'Italia.

Ma come è nato questo legame inscindibile tra il capoluogo sabaudo e il cioccolato? C'è stato un evento che ne ha decretato l'inizio?

Ebbene sì, e ci riporta indietro nel tempo. Precisamente al 1560, quando Emanuele Filiberto di Savoia, per festeggiare il trasferimento della capitale ducale da Chambery a Torino, servì simbolicamente alla città una tazza di cioccolata calda.

Da allora il cioccolato divenne una specialità di artigianato Made in Italy, un prodotto pregiato e rinomato che dette l'avvio alla professione dei maestri cioccolatieri, artigiani che lo lavorano inventando nuove fogge e ricette per diffondere l'arte del cioccolato in tutto il territorio.

Un lungo "matrimonio d'amore", quello tra il cioccolato e la città di Torino, insomma...e destinato a durare in eterno.