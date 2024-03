Volley Playoff A2M. Domani gara-2 a Porto Viro: Cuneo deve vincere per portare la serie alla "bella" (VIDEO)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo pronta al riscatto su Porto Viro. La squadra allenata da Matteo Battocchio affronta domani, lunedì di Pasquetta, la formazione della Delta Group in gara-2 dei Quarti di finale playoff serie A2 maschile. La partita di andata, giocata mercoledì sera 27 marzo a Cuneo si è inaspettatamente chiusa con il successo degli ospiti per 3-0.

Cuneo deve vincere (con qualunque risultato, nei playoff conta solo il risultato finale) per pareggiare i conti e portare la serie alla "bella", che i piemontesi avrebbero la possibilità di giocare ancora di fronte al pubblico amico il lunedì successivo, 8 aprile, alle ore 20.

Prima, però, serve l'impresa. Botto e compagni hanno tutte le credenziali per farcela, purché giochino in scioltezza e come sanno fare: nessun pensiero rivolto al risultato, solo al gioco del momento.

"Gara-1 è stata dura e difficile, loro hanno fatto la loro partita e noi no - dice il regista cuneese Daniele Sottile, che abbiamo raggiunto all'allenamento quotidiano di venerdì scorso 29 marzo - ma è il bello ed il brutto dei playoff. Dove bisogna farsi trovare pronti. in alcuni momenti noi non lo siamo stati e loro ci hanno puniti".

Cuneo deve guardare avanti con fiducia. Sottile: "Si resetta e si riparte da zero. Dovremo essere bravi a pulire soprattutto la nostra testa. La "bella" è alla nostra portata".

Saranno una ventina almeno i tifosi che seguiranno la squadra nella lunga trasferta in Veneto, pronti a non far mancare il proprio apporto dal primo all'ultimo istante. Con la speranza di tornare a Cuneo con la "bella" in saccoccia.

Per tutti coloro che vorranno seguire la partita da casa ricordiamo la diretta streaming con accesso gratuito (basta la registrazione) sul canale tematico Volleyball World Tv.