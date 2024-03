Morto a 27 anni Chance Perdomo, star di 'Le terrificanti avventure di Sabrina'

(Adnkronos) - L'attore angloamericano Chance Perdomo, noto per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie horror di Netflix "Le terrificanti avventure di Sabrina", è morto in un incidente stradale con la moto all'età di 27 anni. L'annuncio della tragica scomparsa, avvenuta venerdì 29 marzo, è stato dato dalla sua agente Larissa Saenz con un comunicato.

"Le autorità hanno informato che nessun altro individuo è stato coinvolto nell'incidente" ha precisato Saenz, senza al momento fornire altri dettagli sul luogo del decesso. "Il suo insaziabile appetito per la vita era percepito da tutti coloro che lo conoscevano. Il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più", ha aggiunto l'agente, chiedendo poi rispetto "per la privacy della famiglia che sta piangendo la perdita del loro amato figlio e fratello".

A proposito del luogo in cui è avvenuto l'incidente, il magazine "Variety" ha contattato il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che al momento però non è stato in grado di confermare se la morte di Perdomo sia avvenuta a Los Angeles. L'ufficio del coroner di Los Angeles non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento avanzata sempre da "Variety".

Oltre a interpretare lo stregone pansessuale Ambrose Spellman nei 36 episodi di "Le terrificanti avventure di Sabrina" (2018-2020), Perdomo ha vestito i panni del superuomo con capacità di manipolazione magnetica nella serie spinoff di "The Boys" "Gen V" (2023) di Amazon Prime. Al cinema è stato per tre volte Landon Gibson nei film "After 3", "After 4" e "After 5".

Un comunicato diffuso da Amazon Mgm Studios e dai co-produttori di "Gen V", Sony Pictures Television, ha ricordato l'attore come "affascinante" e una "forza della natura entusiasta. Anche scrivere di lui al passato non ha senso".

Chance Perdomo era nato il 19 ottobre 1996 a Los Angeles, in California. Da bambino si era trasferito con la madre a Southampton, nella contea dell'Hampshire, in Inghilterra, dove ha frequentato la Redbridge Community School prima di andare al Peter Symonds College di Winchester. Perdomo intendeva studiare legge all'Università, ma poi si è trasferito a Londra per dedicarsi alla recitazione; è entrato a far parte del National Youth Theatre e si è formato alla Identity School of Acting.

Ha iniziato la sua carriera di attore nel 2017 con una parte nella serie della Cbbc "Hetty Feather", un dramma ambientato nell'epoca vittoriana. Perdomo è apparso in diversi programmi televisivi e cortometraggi prima di essere scritturato tra i protagonisti di "Le terrificanti avventure di Sabrina", interpretato anche da Kiernan Shipka, Ross Lynch e Jaz Sinclair. Ha interpretato Ambrose Spellman per quattro stagioni dal 2018 al 2020. Lo stregone Ambrose Spellman, cugino di Sabrina (Kiernan Shipka), ha spesso agito come coscienza di Sabrina e come suo complice, mantenendo spesso dei segreti per suo conto, nonostante temesse che le sue pratiche potessero metterla in pericolo.

Perdomo ha anche interpretato Jerome Rogers nel film tv "Killed by My Debt" (2018) di Joseph Bullman, che gli è valso una nomination ai Bafta come miglior attore protagonista. Nella serie Prime Video "Gen V" Perdomo interpretava Andre Anderson, uno studente della Godolkin University che sfrutta le capacità di manipolazione magnetica. La produzione della seconda stagione è stata ora rinviata a tempo indeterminato dopo la morte di Perdomo.