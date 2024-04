L’addio ad Angela Figone: Mondovì in Grande e Futuro Donna di Ceva ricordano la fondatrice e collaboratrice

Si susseguono le manifestazioni di cordoglio in ricordo di Angela Figone, 39enne avvocato, vittima di un incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato scorsi in frazione Pogliola di Mondovì .

Tra questi quello di Mondovi in Grande , sodalizio che si stringe alla famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene nel ricordo di Angela, fondatrice e prima presidente dell'associazione. Il sodalizio la ricorda con una lettera aperta che riportiamo a seguire.

Cara Angela,

eravamo pochi giovani inesperti e pieni di entusiasmo, bisognosi di una strada da seguire, una linea di confine da rispettare, una idea da sostenere, un sogno da realizzare.

Angela per noi sei stata il dito che ci ha indicato quella strada, il paletto del tracciato da seguire, la passione che ci ha alimentato e la stella polare a cui tendere.

Sei stata tutto questo e lo sei stata con il sorriso vero, sincero, autentico di chi aveva capito che l'unico modo per vivere con pienezza di spirito è quello di donare tutto ciò che si può donare con la libertà che ti contraddistingueva.

Come una "madrina" che ti prende per mano e non la vuole più lasciare andare.

Grazie Angela

[Angela Figone col gruppo di Mondovì in Grande]