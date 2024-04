Maltempo in Italia: ecco perché stipulare un'assicurazione contro gli eventi atmosferici

Chi ha un'automobile sa bene quanto può essere complicato gestire il maltempo. Non si parla soltanto dei potenziali pericoli in strada, e degli incidenti, ma anche dello stato di salute della nostra auto. Basti pensare ai danni che una violenta grandinata può provocare alla carrozzeria delle nostre amate vetture, se non si agisce per tempo. Purtroppo, però, il clima oggi più che mai risulta instabile e imprevedibile, a causa del cambiamento climatico. Per fortuna, con un'assicurazione contro gli eventi atmosferici è possibile coprirsi le spalle, almeno per quel che riguarda la copertura dei danni economici.

Come funziona un'assicurazione contro gli eventi atmosferici?

L'assicurazione contro gli eventi atmosferici è una forma di protezione finanziaria che viene spesso (e a torto) sottovalutata. Si tratta, infatti, di un prodotto assicurativo che si attiva quando determinati fenomeni meteorologici causano danni a persone, beni o attività. In sintesi, copre i rischi derivanti da eventi quali temporali, grandinate, alluvioni, uragani, trombe d'aria e altri fenomeni che possono arrecare gravi problemi alle proprietà, o addirittura portare all'interruzione delle attività commerciali.

In termini più semplici, il rimborso fornito dall'assicurazione aiuta gli assicurati a fronteggiare le spese impreviste per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati (come l'auto). Si tratta di nozioni che, comunque, conviene approfondire leggendo le guide delle compagnie di settore. Nel suo articolo sul tema, Zurich Connect mostra come stipulare un'assicurazione eventi atmosferici, illustrando le coperture previste e i casi in cui possono essere applicate. Grazie al web, quindi, le società di settore consentono agli utenti sia di informarsi, sia di velocizzare le procedure relative al calcolo del preventivo e alla richiesta della polizza.

Tempo "pazzerello": le previsioni climatiche degli esperti

Il valore e l'importanza della polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici assumono un ruolo ancor più rilevante per il benessere delle nostre auto, se si considerano le previsioni meteo, che quest’anno, stando agli esperti, saranno ancora più imprevedibili del solito. In Emilia Romagna ad esempio è da poco rientrata l'allerta arancione, mentre a Lecce il vento ha causato danni ingenti nelle scorse settimane. A Napoli, l'allerta gialla per il maltempo ha già fatto chiudere i parchi cittadini lo scorso mese e la situazione potrebbe ripetersi. Il Nord è stato il più colpito, con diversi allagamenti che hanno causato non pochi problemi.

Per quel che riguarda la grandine, questo evento climatico rimarrà un problema concreto per gli automobilisti (e non solo) anche prossimamente. Non si tratta di una novità dopotutto: con l’arrivo della bella stagione e dei classici acquazzoni estivi il rischio è sempre dietro l’angolo. Fra le regioni maggiormente interessate dalla grandine troviamo la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Basilicata, oltre alla Lombardia, al Molise e all'Abruzzo.

In sintesi, ogni automobilista dovrebbe fare estrema attenzione, e le polizze assicurative contro gli eventi atmosferici rappresentano una delle opzioni migliori per evitare gli eventuali costi di riparazione delle vetture, dovuti ai capricci del clima.