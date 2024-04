Saluzzo, una serata dedicata a neve e ghiaccio: per "Montagne di Sera"

Venerdì 5 aprile, alle21, presso il Quartiere (Piazza Montebello, 1), si terrà la seconda serata di Montagne di Sera 2024, ciclo di incontri del CAI “Monviso” Saluzzo.

Si parlerà “Di neve e di Ghiaccio”, naturalmente, in montagna.

Saranno infatti ospiti due personaggi appassionati di questi elementi, seppur sotto punti di vista diversi; Michele Freppaz e Fulvio Beltrando.

Michele Freppaz, valdostano, nivologo ed esperto di suoli d’alta quota, è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino. Negli anni ha partecipato a importanti progetti di ricerca non solo sulle Alpi ma anche sulle Montagne rocciose, in Patagonia e in Himalaya.

Con l’intervento “Fascino e fragilità della montagna in un clima che cambia” illustrerà, gli adattamenti del mondo dei ghiacci ai cambiamenti climatici.

Seguirà una proiezione, accompagnata da musica del fotografo Fulvio Beltrando: si vedranno i grandi ghiacciai della Terra ritratti dall’occhio sapiente di Beltrando.

Egli è da sempre appassionato di fotografia, fortemente legato al territorio in cui vive, la Valle Po. La passione per la natura e lamontagna lo hanno indirizzato verso la fotografia di paesaggio e naturalistica. Sue fotografie sono state pubblicate in importanti riviste di settore, tra le quali, Oasis, Meridiani Montagne,Wild Focus, Alpi Doc e Camminare, su diverse guide, quotidiani e sono state utilizzate per materiali promozionali.

Con la “Fusta Editore” ha pubblicato, in collaborazione con Enrico Camanni, “Il bel Viso - La montagna che guarda gli uomini” e “Terre del Viso. Le sue valli, lasua gente”. Con la sua proiezione, Beltrando ci farà viaggiare in un universo affascinante, magico e dormai evanescente.

La musica accompagnerà la proiezione delle sue immagini.

Tra scienza e immagini, una serata dedicata alla neve e al ghiaccio, risorse ormai preziose sulle nostre montagne.

L’ingresso libero.