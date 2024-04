Jannik Sinner stravince Miami: l’esultanza social dei Carota Boys [VIDEO]

"Se continui così all’Atp Market non rimarrà più tanta scelta". Scelgono come sempre l’ironia i Carota Boys per festeggiare il proprio pupillo Jannik Sinner e celebrare la vittoria con la quale ieri sera, domenica 31 marzo, il fortissimo tennista italiano si è aggiudicato il Master 1000 Miami Open battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov con un nettissimo 6-3, 6-1 e conquistando così il secondo posto assoluto nel ranking Atp, risultato mai raggiunto da un italiano. "Complimenti Jannik, un altro torneo formidabile!", le parole dei fan di Revello.

IL VIDEO