Volley, Playoff A2M. L'impresa di Cuneo a Porto Viro, Battocchio: "Le cose costruite durante l'anno non sono un caso" (VIDEO)

Matteo Battocchio ha lo sguardo stralunato, di chi ha visto l'inferno ad un passo e poi si è ritrovato in paradiso al termine di una salita che sembrava insormontabile.

Il coach della Puliservice Acqua S.Bernardo analizza così la vittoria per 3-1 ottenuta dalla sua squadra sul campo di Porto Viro: "Oggi siamo stati, al contrario di gara-1, molto bravi a soffrire e ad approfittare delle loro sfumature. Bravi anche a rimontare dopo un primo set del genere. Bravi ad accettare che loro in certi cose ci erano superiori".

Che cosa si porta via la squadra da questo confronto? "Il fatto che sappiamo soffrire ed anche fare delle cose molto bene. Ci servirà non dimenticarlo lunedì, perché loro partiranno ancora una volta a fuoco. Dovremo ricordarci di cosa sappiamo fare, insomma. Vincerà solo una, ma oggi usciamo con la consapevolezza che le cose che abbiamo fatto durante tutto l'anno non sono state una caso".