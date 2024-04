(Adnkronos) -

E' il nipote dell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come Bud Spencer, la vittima del pestaggio avvenuto a Roma in seguito a una lite stradale. Alessandro Pedersoli è stato colpito da vari pugni al volto dall'aggressore che poi è fuggito. I poliziotti del commissariato Prati, in seguito alle indagini a cui hanno collaborato i carabinieri di Pomezia, hanno arrestato un 21enne, ora in carcere.