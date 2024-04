Lions Club Mondovì Monregalese con il dottor Feola sulla prevenzione cardiovascolare

Si è tenuto il meeting del Lions Club Mondovì Monregalese, nel quale il presidente Federico Bianchini ha illustrato il tema dell'incontro: il sostegno all'eccellenza della Struttura Complessa di Cardiologia, presso l'ospedale di Mondovì, ed il Service che il Lions Club sostiene per la Foresteria, progetto mirato per incentivare i giovani talenti e che rispecchia le finalità del club di sostenere questo ed altri progetti a servizio della comunità locale.

Con il Direttore di Cardiologia, Dottor Mauro Feola, erano presenti alla serata le dottoresse Maria Giacosa e Vilma Riccardi e altre componenti del suo team. Inoltre erano presenti il Direttore sanitario dell'ASL CN1 Mirco Grillo e il sindaco di Mondovì Luca Robaldo.

Il dottor Feola ha approfondito la tematica della prevenzione delle malattie cardiovascolari focalizzandosi su alcuni punti fondamentali: evitare l'obesità, curarsi con la prevenzione già dal momento in cui si è a tavola, l'importanza del movimento regolare anche creando dei gruppi di cammino perché è l'unione che fa la forza, l'essenzialità del rapporto dell'ospedale con la comunità perché grazie alle associazioni locali si possono ottenere collaborazioni utili per il paziente e per la stessa struttura ospedaliera del territorio.