Lutto a Boves: è mancata Chiara Pellegrino, gestrice del "Foto Bruno"

Boves piange Chiara Pellegrino, gestrice – insieme al marito Bruno Mandrile – del negozio di fotografia “Foto Bruno”.



Pellegrino aveva compiuto 55 anni lo scorso 9 marzo, e per mesi si è battuta contro una terribile malattia. Ricordata dall’intera comunità come una persona disponibile, cortese e professionale, era appassionata di bici, corsa, camminata e sport in generale.

"Una notizia che ha rattristato tutti - ha detto il sindaco Maurizio Paoletti - : sapevamo dei suoi problemi di salute ma non pensavamo il decorso sarebbe stato così rapido e grave. Quella di Bruno, a cui l'intera amministrazione fa le condoglianze, è una famiglia storica e ben conosciuta, da tantissimi anni sulla piazza con la loro attività diventata un punto di riferimento per l'intera comunità.Ci dispiace davvero molto".



Lascia, oltre al marito, le figlie Alice e Lucia e i fratelli Ugo, Daniela e Davide. Il funerale si terrà nella chiesa di San Bartolomeo giovedì 4 aprile alle 10.30; il rosario mercoledì 3 aprile alle 18.45.