Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo le “Ricetta per l’Amicizia” colorano l'ospedale di Mondovì

Tanti mosaici colorati accolgono da alcuni giorni le persone che entrano nella hall dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Vogliamo ricordare oggi, martedì 2 aprile, Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo, l'iniziativa realizzata già negli scorsi giorni.

Tante piccole opere sono state realizzate dagli studenti degli istituti comprensivi provinciali, all'interno del progetto “Un Mosaico di classe”, sfida creativa e inclusiva lanciata nelle scorse settimane dall’associazione Autismo Help OdV.

“Siamo molto emozionati, quasi increduli, nel vedere come dirigenti, insegnanti e alunni di ogni angolo della provincia di Cuneo abbiano accolto con entusiasmo la nostra ‘sfida’ e di come abbiano lavorato con cura per realizzare i loro mosaici – commenta Eralda Loser, presidente di Autismo Help OdV. - Sono segnali di attenzione per noi importantissimi, che ci fanno capire che il tema dell’inclusione è particolarmente sentito e che dunque il futuro è in buone mani”.

L’iniziativa ha riscontrato un notevole successo e ha fatto sì che tantissimi bambini, coordinati dai loro insegnanti, abbiano preparato attraverso un mosaico la loro personale “Ricetta per l’Amicizia” che ora è dunque esposta nel nosocomio monregalese.

Hanno aderito all’edizione 2024 di “Un Mosaico di classe” le scuole dell’infanzia di Bernezzo, Centallo, Cerialdo e “Fillia” di Cuneo, Roccavione, Sanfrè, Tarantasca, Villafalletto e Villanova Mondovì e le scuole primarie di Bene Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Centallo, “Luigi Einaudi” Cuneo, Margarita, Peveragno, Sant’Albano Stura e Tarantasca a cui va il sentito ringraziamento di Autismo Help Cuneo OdV.

I mosaici saranno esposti fino al 9 aprile.