Nuove tariffe dell’asilo nido comunale di Mondovì: nessun aumento per il prossimo anno educativo

La Giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, il calendario di chiusura dell’asilo nido “Nidomondo” valido per l’anno educativo 2024/2025: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi, dal 18 al 22 aprile, il 2 maggio e dal 1° al 31 agosto, con la possibilità in tal senso di attivare un eventuale servizio straordinario di nido estivo per agevolare le famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

In contemporanea, poi, sono state parimenti deliberate le nuove tariffe mensili per l’intero anno educativo (con orario 7.30/16.30), distribuite su tre differenti livelli ma invariate rispetto a quelle attualmente in vigore: € 500,00 (massima) per gli utenti residenti in altri Comuni, per quelli che non possiedono i requisiti previsti dalle agevolazioni e per quelli che non presentano apposita dichiarazione ISEE; € 160,00 (agevolata seconda fascia) per gli utenti che fanno parte di un nucleo familiare con certificazione ISEE tra € 4.000,01 e € 6.700,00; € 130,00 (agevolata prima fascia) per gli utenti che fanno parte di un nucleo familiare con certificazione ISEE tra € 0,00 ed € 4.000,00.

«Nonostante l’aumento generalizzato del costo della vita e dei relativi servizi - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto - abbiamo ritenuto necessario dare un segnale tangibile agli utenti e all’intera cittadinanza, mantenendo inalterate le tariffe mensili dell’asilo nido comunale. Un piccolo gesto che testimonia l’attenzione amministrativa nei confronti dell’educazione, dell’istruzione e delle politiche a beneficio delle famiglie, evidente altresì nel percorso di ottenimento della certificazione “Comune Amico della Famiglia”».