Bra, due pedoni investiti nel giro di pochi giorni tra via Piumatti e piazza Roma

Circolava a bordo di un’Alfa Romeo senza aver mai conseguito la patente di guida: è quanto accertato da un equipaggio della Polizia Locale di Bra impegnata in un posto di controllo sulla circolazione stradale in piazza Roma. Tale fatto è costato al giovane conducente fermato (classe 2004) il fermo amministrativo del veicolo e la pesante sanzione prevista dal Codice della Strada.

Negli ultimi giorni gli equipaggi della Polizia Locale sono intervenuti anche per due incidenti stradali che hanno visto coinvolti altrettanti pedoni e un terzo che ha visto avere la peggio il conducente di un motociclo. In un primo caso una settantenne braidese è stata investita sulle strisce pedonali via Piumati e ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. Trenta giorni è anche la prognosi riportata da un settantenne braidese che a bordo del suo motociclo è stato urtato da un altro veicolo; venti sono invece i giorni di prognosi per una ragazza classe 2006 investita l’altro pomeriggio in piazza Roma di fronte alla Stazione.