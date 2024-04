Sono diverse, provenienti dal distaccamento di Mondovì e da quelli di volontari di Ceva e Garessio, le squadre dei vigili del fuoco all’opera in questi minuti a Monasterolo Casotto, dove un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione a due piani in via Principe Umberto I.

L’allarme è giunto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco quando erano le 17.20 circa. Da Cuneo è anche partita un’autoscala per dare rinforzo agli operatori già impegnati sul posto.