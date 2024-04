Al Cinema Monviso il film “I bambini di Gaza”, apprezzato anche da Papa Francesco

Liberamente ispirato al romanzo “Sulle onde della libertà” di Nicoletta Bortolotti, “I bambini di Gaza” è il primo film del regista italo-americano Loris Lai, al Cinema Monviso da giovedì 4 a lunedì 8 aprile alle ore 21 (con l’aggiunta della proiezione delle 18.30 domenica 7).

È durante la seconda Intifada che nasce un’amicizia speciale tra due bambini: il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf. Un legame che sfida la visione del mondo degli adulti, stravolgendone le prospettive, per una pellicola di grande attualità e potenza. A proposito del contenuto, riporta “Avvenire”, è intervenuto anche Papa Francesco: «Questo film con le voci piene di speranza dei bambini, palestinesi e israeliani, sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l’amicizia sociale e la pace».

“I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà” non è l’unico film in programmazione nei prossimi giorni in via XX settembre. Martedì 9 aprile toccherà a “Food for profit”, diretto da Pablo D'Ambrosi e Giulia Innocenzi: è il primo documentario che getta luce sugli allevamenti intensivi e i legami intricati tra l'industria della carne e la politica. Si tratta di un ritorno dopo la “proiezione-evento” di martedì 26 marzo, che ha registrato il tutto esaurito, con moltissime persone che hanno dovuto fare dietrofront al botteghino.

Il film denuncia il trasferimento di capitali pubblici verso alcune aziende, che – a quel che sostengono gli autori - non solo perpetrano gravi abusi sugli animali, ma contribuiscono altresì all'inquinamento ambientale e rappresentano un rischio potenziale per futuri focolai pandemici. Attraverso una narrazione cinematografica avvincente e una ricerca investigativa accurata, i registi analizzano la situazione nel panorama europeo e mostrano la cruda realtà di un sistema consolidato. Parallelamente, un infiltrato riesce a penetrare nei circoli di potere del Parlamento europeo, raccogliendo informazioni sulle dinamiche politiche in gioco.

Si segnala inoltre che mercoledì 3 aprile, alle 21, al Cinema Monviso si terrà un evento organizzato nell’ambito di Cuneo Città Alpina. Si tratta della proiezione del documentario “Il ritorno dei muli da trasporto”. L’ingresso alla serata sarà libero e gratuito. Infine, si comunica che mercoledì 10 è in programma una conferenza di Pro Natura.