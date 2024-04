Mondovì, per l'inaugurazione del nuovo Chapiteau Nice il circo contemporaneo di "Impromptu, chi è chi"

Sabato 6 aprile alle ore 21 e domenica 7 aprile alle ore 16 a Mondovì, presso il nuovo Chapiteau Nice che verrà inaugurato in Piazzale dei Giardini, spazio al circo contemporaneo con Impromptu – Chi è chi, la nuova creazione in scena in anteprima e diretta da Jérôme Thomas, padre della giocoleria contemporanea e artista di fama mondiale.

Sul palco 18 giovani artisti dell’Accademia Cirko Vertigo, provenienti da Italia, Francia, Bulgaria, Austria, Svezia e Brasile. Al centro dello spettacolo l’archetipo dell’androgino e le principali discipline del circo contemporaneo. Biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro.