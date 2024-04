Frana ai Rocchini tra Ceva e Nucetto, Bove (Lega): "Alternative mai prese in considerazione"

Si sono verificate lunghe code e disagi nel week end di Pasqua sulla strada statale 28 del Colle di Nava, in seguito a una frana nella zona dei Rocchini, tra i comuni di Ceva e Nucetto.

Dopo l'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine e tecnici ANAS, la strada è stata riaperta con l'istituzione del senso alternato attraverso impianto semaforico.

“Nonostante gli investimenti fatti negli anni per la messa in sicurezza, questa zona frana ancora. - commenta Giorgio Bove, segretario lega Ceva e Val Tanaro - "Le alternative non sono mai state prese in considerazione e i risultati purtroppo si vedono spesso”.