Il matematico cuneese Piergiorgio Odiffredi presenta la sua candidatura alle Europee

Domenica 7 aprile, alle ore 18, presso la Sala CDT di Cuneo in Largo Giovanni Barale 1, si svolgerà un incontro pubblico con il matematico cuneese Piergiorgio Odifreddi, candidato alle elezioni europee nel collegio Nord-Ovest, per la lista "Pace Terra Dignità", lista promossa dal giornalista Michele Santoro e dall'intellettuale pacifista Raniero La Valle a favore di una nuova politica europea per la pace, la giustizia sociale e l'ambiente.

Durante l’incontro sarà possibile firmare per consentire alla lista di essere presente sulla scheda elettorale. La raccolta a Cuneo si svolgerà inoltre venerdì 5 aprile, dalle 10 alle 12, in piazza Europa angolo caffè Brazil, sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 16:30 alle 18:30 in via Roma / angolo Piazza Galimberti.