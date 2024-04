Cuneo, il Lions consegna generi alimentari ai bisognosi della Parrocchia del Cuore Immacolato

Venerdì 29 marzo, è stato consegnato all’Associazione “San Vincenzo”, presso la Chiesa “Cuore Immacolato di Maria” - Cuneo, uno stock di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose della Parrocchia. Nella partita erano presenti, tra gli altri, i seguenti prodotti: pasta, riso, piselli, tonno, pelati.

Per l’acquisto, è stato utilizzato il ricavato dallo spettacolo teatrale a scopo benefico, svoltosi presso il teatro della Parrocchia in data 18 marzo 2024 e organizzato dal Club per questo scopo.

Alla consegna, erano presenti la presidente Bruna Grasso, il vicepresidente Franco Civallero e il tesoriere Riccardo Moletti.