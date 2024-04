“Una Volée per Candiolo”, al via la prima edizione del torneo benefico di Tennis a Carmagnola

Mi chiamo Alessia Faga,

ho 18 anni e ciò che voglio fare nella vita è dare voce a chi non ne ha. Pertanto questo progetto nasce per la mia volontà di sostenere, per quanto mi è possibile, la ricerca oncologica. “Una Volée per Candiolo” è un torneo di tennis che si terrà nelle giornate del 20 e 21 aprile presso il Carmatennis, il cui ricavato andrà devoluto interamente alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

L’intero evento è sostenuto da Carmatennis, che mette a disposizione gratuitamente sia i campi che l’organizzazione dell’evento, Banca Territori del Monviso e LHD spa.