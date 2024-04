Bocce, Serie A volo femminile: il Saluzzo prepara lo spareggio playoff Scudetto

Dopo le festività pasquali, riprende l’attività agonistica per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Per la specialità volo, nella serie A, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo sarà impegnato in un doppio turno.

Sabato 6 aprile, il team saluzzese di Marco Cravero giocherà in trasferta a Salassa, contro i primi in classifica della Brb Ivrea con in campo Emanuele Ferrero e Marco Capello. Un impegno proibitivo per la compagine saluzzese, con il compito di evitare una pesante sconfitta. Senza dubbio, sarà importante invece il turno casalingo di domenica 7 aprile, con inizio alle ore 14,30 con Castellino e compagni che ospiteranno Bocce Mondovi,in un match in chiave salvezza.

Obbligo contro i monregalesi, per la compagine saluzzese, ottenere un pesante successo per evitare la retrocessione diretta o i play out.

Per la A femminile, match spareggio per i play off scudetto, con la formazione saluzzese di Paolo Costa, che sabato 6 aprile giocherà contro la Borgonese.

Per la specialità petanque, il massimo campionato maschile riprenderà il 20 aprile; scende campo la juniores di Nicolò Moine e Michele Vittone, impegnata nel doppio appuntamento del campionato di società di categoria, con sede per l'occasione a Dronero (seconda e terza giornata) contro Roverino alle 9,00, e nel pomeriggio alle ore 14,30 contro la Biarese.