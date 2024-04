Racconigi Cycling Team, doppia sorpresa di Pasqua: Giordani e Sgrisleri in top five a San Miniato

Pasqua con doppia sorpresa per il Racconigi Cycling Team, grande protagonista dell’edizione 2024 di “Pasqualando”, competizione riservata alla categoria open organizzata dalla Ciclistica San Miniato - Santa Croce sull’Arno A.S.D. sulle strade di Ponte a Egola, piccola frazione del comune di San Miniato (PI).

La piacentina Arianna Giordani, dominatrice della passata edizione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), ha sfiorato il gradino più basso del podio conquistando la quarta piazza, mentre l’emiliana di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, dopo il buon ‘colpo di pedale’ fatto intravedere al “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano UCI Nations’ Cup Junior Women” di Cittiglio (VA), ha chiuso la ‘top five’ di giornata.

Le 109 atlete in gara, 77 elite e 32 junior, si sono date battaglia per 63,8 chilometri, spalmati lungo il tradizionale circuito cittadino di 2200 metri, completamente pianeggiante, ripetuto per ben 29 volte. Le atlete del team manager Claudio Vassallo sono state brave a farsi spazio nell’affollato sprint finale che ha deciso la competizione, giocandosi il successo pieno.

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “PASQUALANDO” A PONTE A EGOLA DI SAN MINIATO (PI):

1) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera) Km 63,8 in 1h30’13” alla media di 42,431 Km/h

2) Ferri Elisa (Zhiraf Pagliaccia)

3) Bianchi Erja Giulia (Biesse-Carrera)

4) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

5) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)

6) Bonelli Concetta Giulia (Petrucci Gauss Cycling Team)

7) Kabetaj Nelia (Zhiraf Pagliaccia)

8) Bani Desiree (Petrucci Gauss Cycling Team)

9) Casadei Aurora (Ciclistica Omnia Imola)

10) Nesti Melissa (Vaiano Bike)