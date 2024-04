Volley Playoff A3M. Savigliano perde gara-1 degli ottavi a casa di Motta di Livenza: i veneti s'impongono 3-1

Il Monge-Gerbaudo Savigliano spreca qualche palla utile e cede 3-1 nella gara di andata degli ottavi di finale playoff della Serie A3 Credem Banca 2023/24 contro il Semini Motta di Livenza.

I sestetti iniziali

Coach Simeon si presenta al PalaGrassato con il sestetto tipo di questo finale di stagione: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Brugiafreddo in posto 4, Raniero e Dutto centrali, liberi alternati Gallo e Rabbia.

Coach Marzola risponde schierano i padroni di casa con Catone al palleggio e Saibene opposto, Arienti e Luisetto al centro, Mian e Mazzon schiacciatori e Pirazzoli libero.

La cronaca del match

Come prevedibile, l'incontro scatta sui binari dell'equilibrio e con le squadre che spingono molto al servizio. Motta mette per la prima volta la freccia sul 18-14 e Savigliano non rientra più, con Catone che fa il vuoto al servizio (21-15). Una battuta sbagliata da Turkaj, subentrato per Rossato consente ai padroni di casa di chiudere sul 25-19.

L'inerzia è positiva per i veneti, che scappano di nuovo e con un ace di Mian volano subito sul +5 (8-3). Lì, il Monge-Gerbaudo ha il merito di rientrare e di piazzare il sorpasso con il servizio di Rossato (18-15). I piemontesi mantengono il vantaggio e portano a casa il parziale con Galaverna: 25-21.

Questa volta è Savigliano a partire meglio e a sembrare averne di più. Nel cuore del set, però, due muri di Luisetto consentono ai ragazzi di Marzola di piazzare il sorpasso, prima dell'allungo decisivo, concluso dal muro di Arienti: 25-19.

Ancora Savigliano avanti (9-10) e ancora Motta che rientra e supera, trascinata da un super Mian. È un errore al servizio di Brugiafreddo a regalare il terzo 25-19 a favore dei veneti, che esultano per il 3-1 finale.

Ora, la sfida si sposta in Piemonte: sabato 6 aprile, alle ore 18, è tempo di gara-2. In caso di vittoria in massimo quattro set da parte di Savigliano, sarà il golden set a decidere il passaggio del turno; in caso di successo di Motta o vittoria in cinque set dei padroni di casa, invece, sorrideranno i veneti.

Al via le vendite per gara-2. Fervono già i preparativi, quindi, per la gara del PalaSanGiorgio. Per quello che sarà il match decisivo degli ottavi di finale, le vendite sono già aperte sulla piattaforma Liveticket.it. Si ricorda, inoltre, che per tutti coloro che avevano sottoscritto l’abbonamento per le gare casalinghe della regular season del Monge-Gerbaudo Savigliano, l’ingresso per la sfida sarà gratuito.

Senini Motta di Livenza – Monge Gerbaudo Savigliano 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-19)

Senini Motta di Livenza: Catone 3, Luisetto 14, Arienti 5, Mian 18, Mazzon 9, Santi (L), Saibene 8, Bortolozzo, Pirazzoli (L), Nardo, Mazzotti 7, D’Annunzio, Murabito. All: Marzola.

Monge Gerbaudo Savigliano: Quaranta, Calcagno, Gallo (L), Carlevaris 1, Rainero 8, Galaverna 13, Rabbia (L), Rossato 14, Brugiafreddo 9, Turkaj 3, Dutto 8, Pistolesi 4. All: Simeon.

ARBITRI: Perpruner, Laghi. NOTE – durata set: 24′, 30′, 27′, 26′.