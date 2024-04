Chef Express apre il nuovo Sparkling Bar all’aeroporto di Milano Bergamo

MILANO (ITALPRESS) - Si arricchisce l'offerta per i viaggiatori dell'Aeroporto di Milano Bergamo: è stato inaugurato oggi il nuovo Sparkling Bar all'interno dell'area partenze Schengen, grazie alla collaborazione tra Chef Express (Gruppo Cremonini) e l'azienda vitivinicola Contadi Castaldi (Gruppo Terra Moretti). Il nuovo locale, dalla connotazione di Sparkling Bar, offre ai passeggeri tutta la qualità dell'offerta Chef Express attraverso la naturalità e la sapienza enologica dell'azienda vinicola Contadi Castaldi di Adro (Brescia), una delle più importanti realtà in Franciacorta. I consumatori avranno a disposizione una ricercata e ricca offerta wine, con svariate etichette di Contadi Castaldi, oltre a un'ampia gamma di vini da diverse regioni. Il locale propone inoltre una vasta selezione di caffetteria e croissanteria, con succhi, bevande e dolci, insieme a primi piatti, insalate, panini e taglieri di salumi e formaggi di alta qualità. I passeggeri avranno la possibilità di consumare eccellenze italiane accomodandosi ai tavoli, per un totale di 34 posti a sedere, oppure sostando ai tavoli dedicati alle consumazioni in piedi, per chi vuole concedersi una tappa di piacere prima della partenza. Il nuovo Sparkling Bar di Milano Bergamo impiegherà complessivamente 24 risorse."Un ulteriore traguardo raggiunto, grazie alla collaborazione con SACBO e con Contadi Castaldi - afferma Cristian Biasoni, CEO di Chef Express -. L'aeroporto di Milano Bergamo è tra i primi in Europa per l'accessibilità e l'offerta retail&food. Si tratta di uno scalo importante che ottiene sempre più consensi da parte dei viaggiatori, grazie anche alla capacità di offrire connessioni con i grandi hub intercontinentali. Con Contadi Castaldi, cantina simbolo della Franciacorta, siamo riusciti ad ampliare l'offerta per i passeggeri di Milano Bergamo puntando con decisione sulla qualità e sulle eccellenze italiane". "Il nostro obiettivo - aggiunge - è ottimizzare costantemente l'esperienza di viaggio e in questo caso lo facciamo offrendo un prodotto che si inserisce nel territorio in un aeroporto che ogni anno accoglie un numero elevatissimo di passeggeri. Questo nuovo progetto è un esempio concreto della nostra capacità di selezionare i migliori format per le specifiche location, in modo da soddisfare efficacemente tutte le esigenze dei viaggiatori lavorando in modo sinergico con partners ed enti concedenti"."Siamo estremamente orgogliosi di collaborare ancora con Chef Express per l'apertura di questo nuovo locale, dopo il successo ottenuto a Catania - sottolinea Massimo Tuzzi, CEO Holding Terra Moretti -. L'aeroporto di Bergamo, recentemente insignito per il secondo anno consecutivo del prestigioso riconoscimento di miglior aeroporto europeo nella categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri con l'Airport Service Quality Award, si trova a meno di 30 km dalla Franciacorta e dalla nostra cantina; rappresenta quindi il luogo ideale sia per vicinanza, sia per condividere la filosofia e l'offerta di Contadi Castaldi. Il nostro brand è particolarmente amato dai giovani, appassionati di viaggi e di scoperte, desiderosi di esplorare il mondo e aperti a nuove culture. Siamo convinti che in questo contesto, con un layout consolidato e vincente, saremo in grado di offrire un'esperienza di altissimo livello, accompagnata da un servizio eccellente".- foto ufficio stampa Chef Express -(ITALPRESS).