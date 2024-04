Sentieri Cervaschesi: Martin Dematteis e Gessica Peyracchia fanno loro la 23ª edizione

Successo per la 23ma edizione dei Sentieri Cervaschesi, disputatasi sabato 30 marzo a Cervasca nonostante le condizioni meteo avverse: pioggia forte e incessante che ha reso viscido e fangoso il tracciato del percorso, già modificato a causa della neve caduta nei giorni precedenti.

Nonostante questo, sono stati oltre 170 gli atleti che hanno tagliato il traguardo della manifestazione organizzata dall’ASD Dragonero che ha inaugurato il Trofeo Eco Regione Piemonte 2024.

Il successo è andato, come da pronostico, al campione della corsa in montagna Martin Dematteis (Sportification) che ha tagliato il traguardo in 38:29. Non è stata una gara semplice però per il cuneese che ha dovuto lottare fino alla fine per staccare Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), secondo in 38:55, che, a sua volta, ha dimostrato grande temperamento. Ottimo terzo posto per lo junior Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), terzo in 39:46, e già azzurrino della corsa in montagna. Si fermano invece ai piedi del podio Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) e Guglielmo Giuliano (ASD Dragonero).

Tra le donne netta affermazione per Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita) in 47:49, seguita, a distanza, dalla compagna di squadra Enrica Dematteis col tempo di 50:11. A completare il podio, arriva poi il terzo posto di Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani) in 50:30. Seguono in classifica, al quarto e quinto posto, le portacolori dell'Atl.Saluzzo Iris Baretto e Alessandra Alliney.

Successi di categoria per Alessio Romano negli Junior, Elia Mattio nelle Promesse/senior, Martin Demattesi negli M1, Marco Lotti (PAM Mondovì Chiusa Pesio) negli M2, Danilo Marro (Runcard) negli M3, Gianmarco Clerico (PAM Mondovì Chiusa Pesio) negli M4, Gessica Peyracchia nelle Promesse Senior F, Enrica Dematteis nelle F1, Eufemia Magro (Dragonero) nelle F2, Marina Plavan (Valpellice) nelle F3, Giovanna Cerutti (GSA Valsesia) nelle F4.

Nella prova di apertura, su tracciato di 4,1km, riservata agli allievi/e e alle junior femminili, oltre che ai master over 75, vittoria netta per Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) su Daniele Mattio (Pod. Valle Varaita); tra le allieve, invece, vittoria di Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani) davanti ad Alessia Gaiola (Durbano Gas Energy). Da segnalare anche le affermazioni di Michelangelo Cericola (Atl Susa Adriano Aschieris) negli M5 e Graziella Stefani (ASD Baudenasca) nelle F5.

Per quanto riguarda il Trofeo Eco Regione Piemonte, il prossimo appuntamento sarà il 21 aprile a Bagnolo Piemonte, in occasione della 2° edizione de La Rsistenza di Leletta, manifestazione organizzata dalla Pod. Valle Infernotto, che sarà anche valida come Campionato Regionale di Staffette di Corsa in Montagna. Ricordiamo che il circuito, che ha preso il via proprio con l’appuntamento di Cervasca, è costituito da 9 prove e terminerà l’8 settembre con la Corsa dei 5 Laghi di Ivrea.