Cuneo merita ancora la fama di una città vivibile e pulita?

Egregio direttore,

Ora le cose stanno rapidamente e completamente cambiando, anche in zone da sempre considerate eleganti e ben tenute. Come nell'area di corso Dante lato Gesso, ad esempio, dove la situazione si fa ogni giorno più critica. Accanto a cestini della spazzatura troppo pieni e traboccanti di rifiuti, si nota non di rado la presenza di alimentari spesso intatti (frutta di vario genere, pagnotte perfettamente sfornate, ecc.) abbandonati o buttati via.