Ad Alba il focus di Confartigianato sulle opportunità di lavoro in Francia e nel Principato

Il mercato degli appalti europei rappresenta un importante fattore di sviluppo per le PMI e le aziende artigiane. La Granda, provincia di frontiera, ha per sua stessa vocazione, lo sguardo rivolto verso il territorio confinante della Francia, con il quale già in alcuni casi si interfaccia positivamente nello sviluppo di percorsi imprenditoriali transfrontalieri. Una sinergia che va quindi rafforzata e orientata ad incentivare la partecipazione delle aziende cuneesi alle gare d’appalto francesi.



Confartigianato Imprese Cuneo, nell’ottica di fornire alle imprese associate informazioni e servizi sempre più efficaci per l’ampliamento dei loro orizzonti di business, organizza un incontro di approfondimento dal titolo “Le Soluzioni per operare in Francia e Principato di Monaco - Fiscalità e contrattualistica nei lavori edili e negli appalti”.



L’incontro si svolgerà giovedì 11 aprile, alle ore 18.00, presso la sala convegni di Confartigianato Imprese Cuneo - Zona di Alba (ingresso: Via Vivaro, 19).



Relatori del convegno l’Avv. Luisa Bergamino (avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Cuneo, svolge la propria attività nell'ambito del diritto civile ed internazionale; membro dell'Unione Internazionale degli Avvocati, della Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Cote d'Azur e della Camera di Commercio Francese in Italia) con l’intervento “Appalto tra privati in Italia, Francia, Principato di Monaco” e il Dott. Stefano Garelli (dottore commercialista, consulente di CEIPIEMONTE, svolge attività di formazione nell’ambito del commercio con l’estero per il sistema camerale e per altri enti pubblici e privati; autore di diverse pubblicazioni in materia) con l’approfondimento “Gli aspetti fiscali del lavorare in Francia”.