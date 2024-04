Aperitivo culturale a Cortemilia con Orso Tosco e il suo giallo ambientato in Langa

Tornano gli aperitivi culturali a Cortemilia: giovedì 11 aprile alle ore 19 presso la sala Consiglio del Comune ci sarà la presentazione del libro "L'ultimo pinguino delle Langhe" di Orso Tosco. Introduce Annalisa Beccuti. L'iniziativa è a cura del comune di Cortemilia e della libreria "Liberi tutti".

Orso Tosco, nato a Ospedaletti, ha già scritto raccolte di poesie, saggi e romanzi, ma questo è il suo primo libro ambientato nelle Langhe, la terra di suo padre, originario di Carrù, e di suo nonno, di Marsaglia.



Le Langhe insanguinate da una serie di omicidi. Indaga un commissario, Gualtiero Bova, detto il Pinguino per via del suo aspetto fisico. Un giallo in cui il territorio è un personaggio a tutti gli effetti. L’ultimo pinguino delle Langhe, di Orso Tosco, edito da Rizzoli: 270 pagine da divorare con lo stesso piacere con cui il commissario gusta la cucina piemontese in trattoria.

Possibilità di giropizza conviviale: prenotazioni entro il 9 aprile, telefonando a pizzeria Trepiasì (0173/217134).