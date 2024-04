Bra, proseguono "con regolarità e senza intoppi" i lavori per la nuova ala dell’asilo nido

Il cantiere di via Caduti del Lavoro

Lo scorso gennaio, si è avviato a Bra il cantiere per la nuova ala dell’asilo nido in via Caduti del Lavoro. Facciamo il punto con l’assessore Luciano Messa.

"Gli scavi sono stati completati e i ponteggi montati. Tutto procede con regolarità e senza intoppi. Al momento non riscontriamo problematiche di interferenza con l’asilo".

I lavori, con un costo complessivo di oltre 1 milione di euro, dureranno circa un anno: la nuova struttura accoglierà 30 bambini in più rispetto a quelli che oggi già frequentano il nido.

Ricordiamo inoltre che quello del nido è uno dei quattro progetti relativi al Pnrr che interessano la città. L’intervento in via Vittorio Emanuele è già stato completato, mentre sono in corso quelli all’ex-mattatoio e a palazzo Garrone. "Siamo tra le prime città ad avere già rendicontato uno dei progetti. Ringrazio i tecnici interni ed esterni e le imprese che stanno portando avanti con dedizione e senza problematiche i cantieri aperti", sottolinea Messa.