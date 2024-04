Busca, prosegue la collaborazione tra il Comune e Datameteo Educational

La convenzione fra il Comune e l’associazione di volontariato Datameteo educational è stata rinnovata questa mattina dal sindaco, Marco Gallo, e dal presidente dell’associazione, Paolo Caraccio alla presenza dei componenti della giunta. Il documento conferma la collaborazione in atto da tempo nell’ambito della promozione delle Giornate della meteorologia e delle diverse attività collaterali.



“Con l’associazione Datameteo educational – dice l'assessore Beatrice Aimar, che segue l’iniziativa - abbiamo realizzato diversi eventi volti sia all’aspetto educativo e divulgativo nella popolazione e nelle scuole della sensibilità ai temi del cambiamento climatico, sia alla promozione turistico-ambientale delle risorse del territorio, tramite i voli in mongolfiera e le escursioni a piedi e in bicicletta, con un occhio particolare all’inclusione, come i voli in mongolfiera per diversamente abili, che si ripropongono anche in occasione della prossima tredicesima Giornata della meteorologia in programma a Busca venerdì 12 e sabato 13 aprile e domenica 26 maggio.”



La convenzione prevede un contributo di quattromila euro da parte del Comune per sostenere gli eventi e per l’aggiornamento delle previsioni meteorologiche sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale.