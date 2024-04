Cuneo: in municipio la prima gara di eloquenza in inglese per studenti delle Superiori

Il Liceo De Amicis e il club Zonta Cuneo sono i proponenti della prima competizione di “PublicSpeaking” gara di eloquenza in lingua inglese rivolta agli studenti del triennio delle scuole superiori di Cuneo che si svolgerà venerdì 5 aprile nella mattinata, nel salone d’onore del municipio.

I candidati si esprimeranno davanti ad una giuria, dimostrando competenze di comunicazione efficace e persuasiva, su argomenti legati al tema "Viceversa", tema 2024 della rassegna del Comune “8 marzo e dintorni” in cui si colloca l’iniziativa.

Per farlo prenderanno spunto dalla citazione di Anisa Nandaula, poetessa, scrittrice teatrale: “Gender is a pre-written book. And the plot is boring! Daughter, girlfriend, mother, wife – rip out the pages, staple them to your back, and start soaring. Pretty, quiet, weak – they will try to describe you with such things, but you will use these stereotypes and turn them into your wings…”

Gli studenti vincitori riceveranno un premio in denaro grazie alla Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi.

"Per porter avere cambiamenti culturali e di visione di parità di genere - sottolinea la presidente Zonta Bianca Marchet - bisogna iniziare dalle scuole. Esprimersi in inglese su queste tematiche significa portarne nel mondo i concetti nella lingua universalmente parlata e compresa".

Lunedì 8 aprile su iniziativa del club Zonta Cuneo, prenderà avvio presso il Dipartimento di Scienze Motorie, il primo corso femminile di difesa personale dedicato alle allieve e allievi dell’istituto.

Il corso sarà tenuto da Lorenzo Scala, istruttore qualificato di difesa personale. Gli iscritti apprenderanno tecniche di difesa, di prevenzione e di gestione del conflitto. Le lezioni si svolgeranno nella palestra dell’istituto nei seguenti tre venerdì 8, 15 e 22 aprile.