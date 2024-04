Villanova Mondovì, la provinciale 5 chiuderà un mese per lavori di messa in sicurezza

Verrà chiusa per circa un mese la strada provinciale 5 di Villanova Mondovì per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento del canale irriguo, sottostante la provinciale, che aveva ceduto lo scorso agosto e per il quale, negli scorsi mesi, era stato messo in atto un intervento provvisorio.

"Per l’esecuzione dei lavori - spiegano dalla Provincia - non è possibile procedere con una parzializzazione della circolazione, ma occorre interdire totalmente la circolazione; Come concordato con il Comune di Villanova Mondovì, sarà possibile per lo stretto tempo necessario all'esecuzione dei lavori, deviare il traffico della SP 5 sulla viabilità della locale area artigianale".

La provinciale 5 sarà chiusa dal chilometro 28+400 alla progressiva km 28+450; si consigliano le seguenti strade alternative:

per i veicoli provenienti da Mondovì diretti a Villanova Mondovì: deviazione su via Boves (Rotatoria ingresso area artigianale Progr.va Km 28+600) e rientro sulla SP 5 attraverso via Forzani;

per i veicoli provenienti da Villanova Mondovì diretti a Mondovì: deviazione su via Spello (rotatoria ingresso area artigianale progr.va km 28+200) , Via Boves e rientro sulla SP 5 alla rotatoria con via Boves (rotatoria ingresso area artigianale progr.va km 28+600).

La provinciale verrà chiusa da lunedì 8 aprile fino all'8 maggio o comunque fino a termine del lavori.