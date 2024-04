Vince uovo di Pasqua e lo dona alla pediatria di Mondovì: il cuore generoso del piccolo Karim

Avrebbe potuto tenersi l'uovo, vinto alla lotteria nella palestra dove pratica arti marziali e, invece, ha deciso di donarlo al reparto di pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Ecco il generoso gesto del piccolo Karim, nato proprio nel nosocomio monregalese.

"Un bellissimo gesto di solidarietà - dice la dottoressa Patrizia Fusco, primario della pediatria - "Lo abbiamo visto arrivare con suo papà e questo uovo gigante per i bambini ricoverati. Lo aveva vinto alla lotteria solidale, per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro, indetta dalla società di arti marziali dove pratica sport Karim. Grazie per questo bel gesto di generosità e altruismo".