Intensificati i controlli della Polizia Locale di Mondovì: ritrovata auto rubata e sequestrato mezzo con assicurazione scaduta da tre anni

In occasione del fine settimana di Pasqua il comando di Polizia Locale della Città di Mondovì ha intensificato la propria attività di controllo sull’intero territorio cittadino.

Tra venerdì 29 marzo e lunedì 1°aprile in particolare, sono state identificate ventisette persone (di cui due minorenni) durante gli appositi controlli effettuati soprattutto nel concentrico urbano (con specifica attenzione alle aree considerate più sensibili come la stazione ferroviaria, il parco e i viali ad essa adiacenti e i distributori automatici di corso Italia e corso Statuto) e nelle frazioni di Sant’Anna, Pascomonti e Pogliola.

Durante le operazioni, talvolta effettuate in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo Radio Mobile della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Mondovì, sono state contestate, tra il resto, l’occupazione di suolo pubblico e diverse infrazioni al codice della strada (compresa la circolazione di un quadriciclo con assicurazione scaduta dal 2021, nono veicolo sequestrato dall’inizio dell’anno), ma si è avuto altresì modo di ritrovare un’auto rubata in un altro Comune e di intervenire per un’accesa discussione in via Cornice e per la ricerca (conclusasi positivamente) di una persona allontanatasi da casa.

"La mia riconoscenza agli agenti della Polizia Locale di Mondovì e, in particolare, alla comandante Domenica Chionetti per la consueta professionalità mostrata" il commento del sindaco, Luca Robaldo. "I recenti fatti di cronaca, per quanto disdicevoli e preoccupanti, sono episodi puntuali che non possono e non devono essere strumentalizzati. La nostra città rimane un territorio sicuro anche grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine e alla loro cooperazione. Le attività di controllo ordinario e straordinario, allora, come valido deterrente, ma soprattutto come testimonianza di una comunità coesa che lavora e collabora per il bene comune. In tal senso esprimo il mio ringraziamento anche ai tanti cittadini che segnalano situazioni potenzialmente difficili, consentendo a chi di dovere di intervenire in maniera più rapida ed efficace".