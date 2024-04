L’Europa potrebbe fare squadra con l’Ucraina contro la Russia, ma non vuole

Sul britannico Economist viene avanzata l’idea di mettere insieme tutte le buone qualità degli Stati membri della NATO e della UE per trarne un unico enorme alleato militare di Kiev. Infatti ogni Paese del Vecchio Continente ha delle caratteristiche che lo renderebbero l’amico ottimale di Zelensky in questa fase del conflitto, ma ha anche dei difetti che impediscono l’attuazione dei piani ucraini. Come riferisce il sito Strumenti Politici , l’Economist individua soprattutto nella capacità e nella volontà di spesa militare le qualità essenziali nella lotta contro la Russia. Tuttavia, alcuni dei Paesi più forti militarmente sono pure quelli che in questo momento non hanno i soldi da spendere. Oppure i loro governi non vogliono tirare troppo la corda di un’opinione pubblica interna stufa ed esausta dell’assistenza finanziaria e mediatica data in due anni all’Ucraina. Si pensi alla Germania o alla stessa Italia, per non dire della Francia, con le recenti dichiarazioni belliciste del suo presidente Macron che hanno fatto infuriare i cittadini. L’approccio suggerito dal giornale britannico è allora quello di provare a unire tutti i Paesi e farne un unico alleato grande e determinato di Zelensky. Infatti l’Ucraina vorrebbe un alleato così, magari con delle imperfezioni, ma comunque meglio degli attuali 30 governi europei che da un lato promettono e promettono, ma che dall’altro concedono poco e tardi. E danno soprattutto parole, come la famosa frase del “sostegno fermo e incrollabile” che spesso rimane sulla carta. Eppure i leader europei dicono di temere che la Russia non si fermi a Kiev, ma che voglia mangiarsi altri pezzi di Europa. Quindi perché non si muovono oggi finché possono e non danno agli ucraini le armi, i soldi e tutto ciò che chiedono Zelensky e i suoi generali?