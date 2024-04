Alba, la Federazione Italiana Escursionismo presenta la marcia alpina di regolarità

La marcia di regolarità, o marcia alpina di regolarità, trae le sue origini dalle esercitazioni di marcia, con rispetto dei tempi prestabiliti per il percorso in zona montano alpina, alle quali erano dediti gli allievi ufficiali e sottufficiali nella Scuola Militare del Corpo Alpini già nella fine del ventennio del secolo scorso.

La regolamentazione come pratica sportiva fu adottata dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) dai primi anni ’50 nei comitati regionali.

Si tratta di uno sport salutare che consiste nel semplice camminare, all’aperto, in prevalenza su sentiero o sterrato, principalmente in ambiente di montagna (anche se può essere praticata in collina o in pianura), possono partecipare diverse categorie: atleti, alpini, escursionisti e appassionati del buon camminare.

Il 12 aprile, presso la nuova sede del C.A.I. in piazza Cristo Re 5 ad Alba, i rappresentanti e atleti del Comitato Regionale Piemonte F.I.E. presenteranno la Marcia Alpina di Regolarità.

Programma

La FIE Federazione Italiana Escursionismo

(Gianfranco Gallotti – Presidente Comitato Regionale Piemonte)

Presentazione della MARCIA ALPINA DI REGOLARITA’

(Eleonora Crestani – Consigliere CR Piemonte e Atleta Marcia di Regolarità)

(Valentina Cortese – Consigliere CR Piemonte e Atleta Marcia di Regolarità)

(Gianluca Mello Grand – Atleta Marcia di Regolarità)

(Alessandro Coltro – Atleta Marcia di Regolarità)

Naturaltrek, collabora per la realizzazione del primo evento di Marcia Alpina di Regolarità che si svolgerà nelle Langhe.