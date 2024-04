Busca, per il Festival "Verso il Polo" arriva l'attpre regista Filippo Caccamo

Dopo Enrico Galiano, Matteo Saudino e Alberto Pellai, prosegue con un altro appuntamento imperdibile il Festival “Verso il Polo”, il percorso di accompagnamento verso l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola.

“Avremo il piacere – dicono il sindaco, Marco Gallo e l’assessore all’Istruzione, Lucia Rosso, che segue l’iniziativa – di avere a Busca Filippo Caccamo, attore, regista e autore teatrale, noto al grande pubblico come il comico che dato voce agli insegnanti e alla scuola italiana.

Prosegue, attraverso il Festival “Verso il Polo”, l’impegno dell’amministrazione nella promozione dell’offerta culturale cittadina dedicato al mondo della scuola: dagli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi”.

Sarà un incontro-intervista in cui l’attore e content creator racconterà il suo modo si vedere la scuola e il suo punto di vista sulla comicità, tra personaggi esilaranti e aneddoti di vita quotidiana tra i banchi di scuola.

LUNEDÌ 15 APRILE 2024, ORE 21, CINEMA LUX BUSCA : Ingresso gratuito su prenotazione. Info e prenotazioni: Eventbrite. Info: versoilpolofestival@gmail.com

Classe 1993, Filippo Caccamo, comico, autore e attore, conta oltre un 1,5 milioni di follower tra Instagram, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Laureato in Beni Culturali e in Storia e Critica d’Arte, nel 2017 inizia a pubblicare sui social video comici che raccontano la “vita disperata” degli studenti universitari. Da qui il boom: una serie di tour teatrali interamente sold out, le partecipazioni tv a “Eccezionale Veramente” e “Colorado”, il romanzo “Vai Tranquillo” edito Mondadori. Nel frattempo Filippo si laurea e, nel 2020, inizia a insegnare a scuola: un momento di svolta per la sua carriera professionale di attore e creator. Filippo oggi dà voce alla scuola italiana raccontandola in chiave comica sui social e a teatro.

Il Festival è promosso dal Comune di Busca in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Carducci", grazie al sostegno della Fondazione CRC e grazie alla disponibilità del Cineclub Méliès per il Cinema Lux.