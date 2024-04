Alba, per "Conoscere l'Europa" in Banca d'Alba l'appuntamento con "Un voto consapevole"

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari invita all'appuntamento con "CONOSCERE L’EUROPA" che si terrà sabato 6 aprile alle ore 17 presso la Banca d'Alba in via Cavour 4 con ingresso libero.

Il titolo dell'incontro, moderato da Mariella Bottallo, è "PER UN VOTO CONSAPEVOLE". Interverranno Luigi Carosso già docente presso l’Università di Management ed Economia di Torino e Anastasi Veneziano, studentessa “Area and Global Studies for International Corporation” di Torino.

La FIDAPA, sezione di Alba, quale movimento di opinione, apartitico e apolitico, intende fornire il proprio contributo affinché i cittadini si rechino numerosi alle urne consapevoli dell' importanza della libertà di voto.